رئيس مدينة مرسى مطروح : تحديد سعر الشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيها بالشواطئ

قال رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح، إن شواطئ المدينة تستقبل روداها بتذاكر دخول بأسعار رمزية، وهناك شواطئ مجانية، وتم تحديد سعر الشمسية و4 كراسي بقيمة 120 جنيها، وفي تلك الشواطئ، ويسمح للمصطافين بدخول كل ما يحتاجه من مأكولات وألعاب شاطئية بدون رسوم.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة العامة للشواطئ نطاق المدينة.

وأكد جاب الله بأن الشواطئ تشهد إقبالا كبيرا من المصطافين بفضل حسن المعاملة من شباب مطروح اتجاه الضيوف والزائرين ورواد الشواطئ ، وذلك يدل علي وعي مستأجري الشواطئ بأهمية الموسم الصيفي السياحي بالنسبة لسكان المدينة ، فهم خير سفراء للمحافظة.

وتناشد رئاسة مركز مرسى مطروح بالالتزام بالتعليمات لعدم استقرار حالة البحر، وعلى الجميع الاستجابة السريعة بعدم نزول الشواطئ المعلن عنها حفاظا على أرواح رواد الشواطئ.