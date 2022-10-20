رئيس مدينة مرسى مطروح: المراكز التكنولوجية تستهدف تطوير الأداء وتبسيط الإجراءات

استقبل رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات ، والدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ، بالمركز التكنولوجي بمجلس المدينة لمتابعة سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين .

وتفقد نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، ونائبة محافظ مطروح أقسام المركز التكنولوجي للتعرف علي خدمات المركز ، مثل آليات العمل في اصدار تراخيص المحلات والإشغالات وتراخيص البناء والإحلال والتجديد والتراخيص الخاصة بالإيرادات وأملاك الدولة وتراخيص الإعلانات وغيرها من الخدمات ، بحضور رئيس المدينة ومحمد مصطفى سكرتير المدينة وناصر النجار نائب رئيس المدينة والدكتورة رباب المهندس مديرة مركز المعلومات والتحول الرقمي ورامي رضا مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس.

واستمع الضيوف لشرح من مدير مركز التكنولوجي حول الخدمات المقدمة من خلال تخصيص شاشة إرشادية إلكترونية للمترددين علي المركز التي تحتوي علي كافة الخدمات المقدمة للمواطنين لاطلاع متلقي الخدمة حول ما يقدمه المركز .

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التي أطلقتها وزارة التخطيط، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية ، التي تستهدف تطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات الحصول عليها

مؤكداً بأن مركز ومدينة مرسي مطروح يواكب التطور التكنولوجي والتحول الرقمي من خلال الخدمات المميكنة المقدمة للمواطنين .

ونقلت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح للمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات ، والوفد المرافق لها ، خلال زيارتهم للمحافظة .وأكدت نائبة محافظ مطروح بأن المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة الثمانية تحقق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي ، وتقدم أفضل وأسرع خدمة للمواطن المطروحي ، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030»، كخدمة تكنولوجية جديدة بالمراكز التكنولوجية بوزارة التنمية المحلية .

وذلك فى إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية ، وتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية تسهيلًا وتيسيرًا لدورات العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .لافتا إلى أن محاور التحول الرقمي ، والمتمثلة في إتاحة كافة الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة رقمية، من خلال إطلاق الخدمات الحكومية على منصة مصر الرقمية ، تعد نقلة تكنولوجية غير مسبوقة ، ومن إيجابيات التحول الرقمى ، رقمنة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، مما ترتب عليه تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية.

ومن جانبها قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي ، إن مصر في الجمهورية الجديدة تنطلق بقوة نحو عالم التحول الرقمي في ظل بناء مصر لقدراتها الرقمية وتطور بيئة الأعمال ووضع أسس مجتمع المعرفة، إيمانا باعتبار التقنيات الحديثة بوابة للازدهار الاقتصادي .

وأشارت أن هناك تطويرا للأداء الحكومي، قبل الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال إقامة بنية تحتية معلوماتية قوية، ورقمنة كافة الوثائق الحكومية، مشيرا إلى أن محور تطوير الأداء الحكومي يتضمن تنفيذ وحدات للتحول الرقمي بالوزارات والجهات الحكومية بالمحافظات ، وتدريب وبناء قدرات العاملين على المهارات الرقمية المطلوبة ، فضلاً عن بناء تطبيقات متخصصة لكل وزارة أو جهة لرقمنة الأنشطة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت علي أهمية التحول الرقمي والتى تتمثل في تقديم خدمة ذات جودة عالية، وفى وقت قياسي للمواطن، وتوفير النفقات من خلال تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، فضلاً عن تحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال تقليل الاعتماد على العنصر البشرى .