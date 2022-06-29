رئيس مدينة مرسى مطروح : إنقاذ 193 حالة غرق على الشواطئ منذ بداية موسم الصيف

قال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح بأنه منذ بداية موسم الصيف تم إنقاذ ١٩٣ حالة غرق موزعة كالآتي ، ٨١ حالة بشواطئ الأبيض و ٢٢ بشاطئ روميل و ١٩ بعلم الروم ومينا حشيش و٧١ حالة موزعة على باقي الشواطئ، وذلك بفضل جهود ومتابعة مسئولي مجلس المدينة وفرق الإنقاذ لشركة فخر البحار المنتشرين على الشواطئ.

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة الحالة العامة للشواطئ وتواجد المسئولين والعاملين بمجلس المدينة

وأوضح رئيس مدينة مرسي مطروح ، بانه عقب إنقاذ حالات الغرق يقوم مدير الشاطئ بإبلاغ رجال الإسعاف لسرعة إجراء الاسعافات الاولية لحالة الغرق ، بالتنسيق مع مديرية الصحة ، واتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ غرفة عمليات مجلس المدينة بالواقعة .

وشدد جاب الله علي مسئولي الشواطئ علي التزام المصطافين بارتداء «لايف چاكت»، قبل ممارسة أنشطة الالعاب الشاطئية المائية ” الجيت سكي والبنانا بوت وغيرها ، وذلك في حالة استقرار حالة البحر والسماح بنزول الشواطئ ، بمتابعة من فرق الإنقاذ بكل شاطئ .

وتحذر مدينة مرسي مطروح المصطافين وزائري ورواد الشواطئ بعدم نزول البحر وممارسة السباحة اليوم الأربعاء بسبب ارتفاع الأمواج بالشواطيء المفتوحة وهي عجيبة وام الرخم والابيض والشواطيء الجديدة على طول كورنيش الابيض ومينا حشيش والرميلة ، ومتاح نزول الشواطئ الآمنة وهي روميل والليدو والعوام والفيروز وبحيرة كليوباترا ومطروح العام ، وفقًا للمرور اليومي للتأكد من حالة موج البحر ، وبيانات الارصاد الجوية .

وتتابع لجنة الشواطئ برئاسة رئيس مدينة مرسي مطروح ، وقسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني للجنة لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة علي مواقع التواصل الاجتماعي ، ومناشدة الجميع بالالتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ ورجال شركة الانقاذ التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين ورفع الإعلام بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أجحرواح الجميع .