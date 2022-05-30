رئيس مدينة رأس البر: أسعار مصيفنا في متناول الجميع واستعنا بشركة إنقاذ وهناك نقاط للإسعاف والتائهين

قال الدكتور وليد الشهاوي رئيس مدينة رأس البر إن أسعار مصيف المدينة في متناول الجميع، كاشفا عن الاستعانة بشركة إنقاذ وتجهيز نقاط للإسعاف واستقبال التائهين.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن رأس البر استعدت لموسم المصيف حيث تملك شاطئاً يبلغ مسافته 4 كيلو متر مربع وهو شاطيء مستقيم به نحو 28 موقعا وكافتيريا.

وأضاف:”بدأنا الاستعداد لموسم الصيف هذا العام مبكراً بناء على تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط”.

وأكمل : “جهزنا الشاطيء منذ أول مارس حيث تسوية الرمال بطول الشاطيء وصيانات على الكورنيش والبرجولات والمباني الإدارية ودورات المياه”.

وكشف أن تشغيل الشاطيء بدأ مبكراً في 21 إبريل قبيل موسم شم النسيم قائلاً : “قبل شم النسيم وعيد الفطر المبارك بدأنا الاستعداد واستقبال الجماهير”.

وكشف أنه جرى الاستعانة بشركة إنقاذ لتوفير 120 منقذا مدربا ومؤهلا ويحمل رخصة من الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بالاضافة للتعاون مع هيئة الإسعاف لتجهيز 4 سيارات إسعاف مجهزة بطول الشاطيء فضلاً عن 5 نقاط مخصصة لاستقبال الأطفال التائهين وتسليمهم لذويهم.

وحول أسعار الخدمات في مصيف رأس البر، قال إن الأسعار في متناول الجميع وكافة الطبقات من محدوي الدخل والطبقة المتوسطة.

