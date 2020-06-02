رئيس مدينة دمياط الجديدة يتفقد أعمال تجميل وتنسيق بمشروع جنة للإسكان الفاخر

مشددا على ضرورة انتهاء الأعمال في موعدها

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أعمال الزراعة وتجميل وتنسيق الموقع لأعمال تنفيذ 44 عمارة بمشروع جنة للإسكان الفاخر بالمجاورة ٣٣ بالحي السادس بمدينة دمياط الجديدة.

رئيس جهاز دمياط الجديدة يشدد على الالتزام بالبرامج الزمنية

وشدد رئيس الجهاز خلال جولته علي الشركات المنفذة، ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة لإنجاز الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ولحماية المهندسين والمشرفين والعمال بالموقع.

استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية

كما تفقد رجب استكمال أعمال تنفيذ طبقة الأسفلت السطحية الرابطة للطرق الداخلية والمشايات بالحي الثالث بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار المتابعة اليومية للأعمال بالمدينة، وحرصاً من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تنفيذ خطة الدولة الشاملة في الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.