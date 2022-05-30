رئيس مدينة جمصة: لدينا 3 شواطئ ودعمنا المصيف بعشرين دورة مياه واستعنا بشركة إنقاذ

قال اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة إنه يوجد بالمدينة 3 شواطئ ، مشيرة إلى أنه تم دعم المصيف بعشرين دورة مياه بجانب بشركة إنقاذ.

جاء ذلك خلال مداخلة عبر برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وأوضح أن ثمة إعتقاد خاطيء لدى الناس أن جمصة هي مصيف “الفقراء” وهذا غير صحيح فهي مصيف الدلتا بأكملها فكما شرعت الدولة في تدشين المشروع القومي ” حياة كريمة ” فإن مصيف جمصة يعتبر مصيفا كريما لأهالي الدلتا لأن المواطن له حق في أن يكون لديه مصيف يليق به .

وقال: “لدينا ثلاثة شواطيء على مساحة 12 كيلو متر مربع بها خدمات متميزة شملت تدشين خدمات عبارة عن 20 دورة مياه جديدة بالإضافة لعشر مشايات بين الرمل وأول البحر حيث أن متوسط المساحة 300 متر وهي مشايات لكبار السن”.

وبين أن هناك شركة إنقاذ تعمل منذ الموسم السابق أسهمت في تقليل حوادث الغرق حيث حصل مصيف جمصة على المركز الأول في تقلص أعداد وفيات الغرق في موسم المصايف.

وكشف أن مصيف جمصة يستقبل يومياً في موسم الصيف حيث أن سكان الدلتا لديهم ثقافة مصيف اليوم الواحد أعداد تبلغ مابين 500 إلى 750 ألف مواطن يترددون يومياً على المصيف.