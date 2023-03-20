رئيس مدينة النجيلة بمطروح: جارٍ الانتهاء من أعمال رصف طريق تجمع أولاد بساط

صرح رضا جاب الله، رئيس مدينة النجيلة بمحافظة مطروح، أنه جارٍ الانتهاء من أعمال رصف طريق تجمع أولاد بساط بالنجيلة بطول واحد كيلو ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٢_٢٠٢٣ .

كذلك جارٍ أعمال إنشاء المدرسة الثانوية الصناعية بالنجيلة بتجمع أولاد بساط من خلال هيئة الأبنية التعليمية لدخولها الخدمة العام الدراسى القادم.

ويتابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح جهود الإسراع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية بمدن المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات والتيسير على المواطنين.

وفى السياق ذاته، وحرصا على تقديم مزيد من الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم نظمت إدارة مرور مطروح يوم الجمعة لجنة لفحص السيارات فى مدينة النجيلة، والتى لاقت إقبالا كبيرا من أصحاب السيارات الراغبين في فحص سياراتهم.

كما تم توجيه الشكر والتقدير للواء محمد البندارى مدير مرور مطروح، وضباط وحدة التراخيص والفنيين والقائمين على أعمال لجنة فحص السيارات، والتى ساهمت في توفير كافه سبل الراحة للمواطنين دون تحمل عناء أو مشقة والعمل فى سهولة ويسر.