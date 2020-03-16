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رئيس مدينة الفيوم الجديدة يتفقد التجهيزات الأخيرة لمبنى الوحدة الصحية بالحى الثالث

تمهيدا لافتتاحه في أقرب وقت
محمود زكي 1:17 م, الأثنين, 16 مارس 20 1:17 م, الأثنين, 16 مارس 20

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قام المهندس عبدالوهاب صميدة ، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ، بتفقد التجهيزات الأخيرة لمبنى الوحدة الصحية بالحى الثالث فى المدينة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع، وتمهيداً لافتتاحه فى أقرب وقت.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة ، أن مشروع الوحدة الصحية على مساحة 350م2، ومكون من (أرضى + أول + غرف سطح)، ويتضمن (عيادتين “بشرى وأسنان” – معمل – وحدة تنظيم الأسرة – سكن أطباء – سكن تمريض – صيدلية، وغير ذلك)،

وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للمشروع ، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم لتجهيز المشروع بالأجهزة الطبية اللازمة ، لتسليمه وافتتاحه أمام المواطنين فى أقرب وقت .

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى النهوض بالخدمات الصحية ، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة لا سيما الخدمات الصحية .​

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بقلم محمود زكي

كاتب صحافي متخصص في الشئون العقارية عمل في جريدة المال مطلع عام 2016، سبق له العمل في عدد من الصحف والمواقع المصرية

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