رئيس مدينة الفيوم الجديدة يتفقد التجهيزات الأخيرة لمبنى الوحدة الصحية بالحى الثالث

قام المهندس عبدالوهاب صميدة ، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة ، بتفقد التجهيزات الأخيرة لمبنى الوحدة الصحية بالحى الثالث فى المدينة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالمشروع، وتمهيداً لافتتاحه فى أقرب وقت.

وأوضح المهندس عبدالوهاب صميدة ، أن مشروع الوحدة الصحية على مساحة 350م2، ومكون من (أرضى + أول + غرف سطح)، ويتضمن (عيادتين “بشرى وأسنان” – معمل – وحدة تنظيم الأسرة – سكن أطباء – سكن تمريض – صيدلية، وغير ذلك)،

وأضاف أنه جارٍ الانتهاء من التجهيزات الأخيرة للمشروع ، كما تم التنسيق مع مديرية الصحة بالفيوم لتجهيز المشروع بالأجهزة الطبية اللازمة ، لتسليمه وافتتاحه أمام المواطنين فى أقرب وقت .

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة إلى أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً فى النهوض بالخدمات الصحية ، موضحاً أن ذلك يأتى تنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدن الجديدة لا سيما الخدمات الصحية .​