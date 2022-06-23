رئيس «مدينة الإنتاج» لمحمد دياب : أجهزة الدولة تضع أيديها على المشاكل التي تتعلق بالتصوير الأجنبي

التقى المخرج المصري العالمي محمد دياب برئيس مدينة الانتاج الاعلامي عبد الفتاح الجبالي أمس لأول مرة ، وذلك بعد تصريحات دياب الساعات الماضية حول البيروقراطية والروتين في تنفيذ اجراءات استخراج تصاريح تصوير الأعمال الفنية في مصر ، مما يتسبب في تعطيل كثير من المشاريع الفنية الهامة وتصويرها خارج البلاد وكان آخرها مسلسل محمد دياب “moon knight” الذي حقق شهرة عالمية لكنه لم يستطيع تصويره في مصر للروتين الموجود .

وبحث الجبالي خلال لقاءه بالمخرج المصري العالمي محمد دياب كيفية مواجهة الدولة الفترة القادمة للقضاء على هذه الأزمة تماما ، مؤكدا له إن الدولة حريصة كل الحرص على تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات، لجذب شركات الإنتاج السينمائية العالمية لتصوير أعمالها في مصر، والتغلب على المعوقات التي قد تواجه تصويرها.

وأشار “جبالي” إلى أن الدولة المصرية لا تألو جهدًا في مساندة ومساعدة هذا النشاط وإزالة كافة المعوقات الإدارية والبيروقراطية لتشجيع هذه الشركات على العمل فى مصر.

كما حرص عبد الفتاح الجبالي على اطلاع محمد دياب ، امكانيات مدينة الانتاج الاعلامي التكنولوجية والبشرية ، التي تعتبر احدى المؤسسات الاعلامية والثقافية الكبرى والتي تعتبر جزءا من القوة الناعمة في مصر ، حيث تضم العديد من الاستوديوهات والامكانيات العلمية والقدرات البشرية أيضا، بالاضافة لوجود أماكن تصوير مفتوحة متميزة بتنوع وثراء تناسب كافة أنواع التصوير .

وأضاف، أن وجود المدينة داخل المنطقة الحرة الإعلامية، يساهم في التمتع بكافة المزايا التى يقدمها هذا النظام، من إعفاءات جمركية وتسهيلات إدارية.

وأكد “الجبالي لمحمد دياب أن كافة الأجهزة المسؤولة والمعنية بالدولة تضع أيديها على كافة المشاكل التي تتعلق بالتصوير الأجنبي لوضع رؤية كاملة له، وإيجاد الحلول لكافة المعوقات التي قد تواجه اللجنة التى تم تشكيلها من هذا المنطلق، لافتا أنه قد أوكلت الدولة إلى لجنة التصوير الأجنبى والمشكلة برئاسة مدينة الإنتاج الإعلامي، وعضوية الوزارات المعنية كافة أمور التراخيص والتصاريح اللازمة لهذه الأعمال وفقًا لقوانين الدولة فى هذا الشأن، وذلك من خلال نظام الشباك الواحد، والذي يساهم في القضاء على معوقات التصوير التي كانت تواجه شركات الإنتاج الأجنبية في الماضي.

وأستطرد الجبالي قائلا لدياب ، إلى أنه جاري حاليًا إنشاء موقع إلكترونى عالمي على الإنترنت، يتم من خلاله نشر كافة المعلومات اللازمة عن تصوير الأفلام السينمائية فى مصر، ويضم العديد من أماكن التصوير المتاحة، وكذلك الإجراءات والتسهيلات التى تقدمها الدولة سواء من الناحية الإدارية أو الجمركية، وكافة الأمور المتعلقة بالتصوير الأجنبى فى مصر، ليكون بمثابة دليل شامل لكل مخرجى ومنتجى السينما العالمية والمهتمين بصناعة السينما بشكل عام.

من جانبه أعرب المخرج محمد دياب، عن سعادته بزيارة المدينة، ولقائه بالمسؤولين بها، للتعرف عن قرب على أهم التسهيلات والخدمات التي تقدمها والجهود المبذولة لعودة تصوير الأفلام العالمية في مصر، والتي تأخذها المدينة على عاتقها، مشيًرا إلى أن لديه عددًا من المشروعات السينمائية عن مصر سوف تحقق دعاية كبرى وتنقل الصورة الحقيقية على طبيعتها، وبكل الشفافية لصناع السينما في الغرب.

وأضاف أن مصر تتمتع بكافة مقومات النجاح لإنتاج أفلام عالمية وخاصة بما تملكه من مناظر طبيعية ومواقع تصوير متنوعة وأماكن صحراوية لا تتوفر فى العديد من الدول وتناسب كافة أنواع التصوير. وقام المخرج محمد دياب، بعمل جولة بمناطق التصوير المفتوحة بمدينة الانتاج الاعلامي للتعرف عن قرب على التطور الكبير الذي شهدته مؤخرًا بالبنية التحتية بها والتنوع الكبير في مشاهدها وإمكانات التصوير العالية.