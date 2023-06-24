رئيس مجموعة «فاجنر» يبعث رسالة شديدة اللهجة لوزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان الروسيين

وجه رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن رسالة شديدة اللهجة إلى كل من وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو ورئيس هيئة الأركان العامة الجنرال فاليري جيراسيموف، مطالبا إياهما بالقدوم لمقابلته في مدينة روستوف أون دون الجنوبية، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال بريجوجن في مقطع فيديو نشرته الخدمة الإعلامية الخاصة به على وسائل التواصل الاجتماعي، إنه موجود الآن في مقر المنطقة العسكرية الجنوبية، وهي في روستوف أون دون.

وفي فيديو آخر نشرته قناة موالية لفاجنر على تيليجرام، شوهد بريجوجن جالسا بين اثنين من كبار الجنرالات، أحدهما اللفتنانت جنرال فلاديمير أليكسييف الذي كان قد بث في وقت سابق مقطع فيديو يحث فيه بريجوجن على إعادة النظر في حملته التي أعلنها للإطاحة بكبار الضباط.

وقال بريجوجن في المقطع المصور: “وصلنا إلى هنا ونريد لقاء رئيس هيئة الأركان العامة وشويجو… إذا لم يأتيا، سنكون هنا.. سنحاصر مدينة روستوف ونتجه إلى موسكو”.