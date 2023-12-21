رئيس مجموعة التحول الرقمي بميد بنك : حققنا نموًا 89% في إجمالي الميزانية حتى سبتمبر 2023‎

قال سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل بميد بنك، إنهم حققوا نموًا في إجمالي الميزانية بلغ 89% في الفترة من 2021 حتى سبتمبر 2023.

وأضاف منتصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ميد بنك اليوم، أن البنك بدأ تنفيذ خطة خمسية للتطوير الشامل في مارس 2021، هدفها تطوير البنك ونظمه، وإعادة الهيكلة، وإنشاء إدارات جديدة.

وأشار إلى أن البنك تأسس في عام 1975، ولكنه كان يركز بشكل أكبر على الاستثمار أكثر من التجزئة المصرفية، متابعًا أن خطة التطوير شهدت العمل على تغيير لوجو البنك، حتى يعكس التغيير الذي قام به البنك على كافه الفروع.

وأكمل أن البنك أمامه عام على الأكثر حتى ينتهي من خطة التطوير، كما عملوا على النهوض بأنظمة البنك داخلياً وخارجيًا، مستهدفًا أن يكون للبنك بصمة منفردة في السوق الفترة المقبلة.

وذكر سامح منتصر أن البنك يعمل أكثر على تطوير بنيته التحتية والتحول بالأنظمة تكنولوجيا بشكل أكبر، مقارنة بتركيز على التوسع الجغرافي، مشيرًا إلى أن ميد بنك أسس شركة ميد تقسيط للتمويل الاستهلاكي، تكون مملوكة للبنك ولكن منفصلة اداريًا عنه حتى يعمل بشكل أكثر كفاءة.