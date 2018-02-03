رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال: مصر بها فرص عديدة للاستثمار

مدحت اسماعيل قال رؤوف أبو ذكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن تنفيذ وتطبيق منظومة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتحت أعين المستثمرين لمصر، لافتا إلى أن ذلك ساهم في توجه المواطن نحو زيادة مدخراتهم ، إضافة إلى مشاركتهم في المشروعات القومية.وأضاف خلال كلمت

مدحت اسماعيل

قال رؤوف أبو ذكي الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال، إن تنفيذ وتطبيق منظومة الإصلاحات الشاملة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتحت أعين المستثمرين لمصر، لافتا إلى أن ذلك ساهم في توجه المواطن نحو زيادة مدخراتهم ، إضافة إلى مشاركتهم في المشروعات القومية.

وأضاف خلال كلمته في ملتقي مصر الثالث للاستثمار الذي انطلق اليوم، أن مصر تتميز بتوافر العوامل الطبيعية، والبينة الأساسية، وأيضاً الاستقرار السياسي.

واستشهد بتقرير البنك الدولي الصادر عن مصر في بيئة الأعمال والدي اختلت مصر فيه درجة جيدة في سرعة التحسن والإصلاح الاقتصادي.

ولفت أبو ذكي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسخ لمبدأ المسالة والشفافية للعاملين في القطاع الحكومي، ومن ثم منح ذلك ثقة للمستثمرين، مضيفا مشاركة 51 دولة في ذلك الملتقي دليل علي الدولة المصرية يتوافر بها العديد من فرص الاستثمار.

وتابع: “مِن شروط استقطاب المستثمرين الاستمرارية في الإصلاح الاقتصادي”، مشيرا إلى أن رئيس الدولة أكد على ذلك الحكومة تسير في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.