رئيس مجمع صناعة الأكاديمية العربية عضوًا بفريق تطوير التعليم الفنى بالدول العربية

اختارت جامعة الدول العربية الدكتور عصام البكل مدير مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ضمن فريق خبراء تم تكليفهم بوضع خطة لتطوير التعليم الفنى بالدول العربية تمهيدًا لإقرارها خلال مؤتمر القمة العربية المقبل.

وقد انتهى الفريق مؤخرا بالفعل بعد اجتماعات ومشاركات من منظمات عربية ومسئولى الدول العربية من مشروع الخطة التى تقوم على 4 أبعاد شملت البعد التخطيطى والبعد التشريعى والبعد الأكاديمي

و البعد الاجتماعى، كما تم الانتهاء من صياغة أهداف الخطة، وجارٍ وضع آلية التنفيذ.

وتستعد الجامعة لعقد حلقة نقاشية غدا السبت على تطبيق ذوم يحضره كل المعنيين بتطوير العملية التعليمية، ومتلقى الخدمه من المدرسين والطلاب ورجال الصناعة وغيرهم، والجهات المعنية بمخرجات عملية تطوير التعليم الفنى بالدول العربية.

ومن المقرر أن تحضر الحلقة النقاشية دعاء خليفة مدير إدارة التعليم والتدريب والبحث العلمي بأمانة جامعة الدول العربية والمهندس أسامة غنيم ممثل منظمة اليونسكو وعضو فريق الخبراء.