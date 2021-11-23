استثمار

رئيس مجلس كوميسا يطالب الدول الأعضاء بالانضمام لاتفاقية التجارة الحرة

وبعد ذلك القضاء على الحواجز الجمركية الخاصة بالتجارة والحد من تكاليف شؤون الأعمال
أحمد إسماعيل 8:33 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21 8:33 م, الثلاثاء, 23 نوفمبر 21

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طالب رئيس المجلس الوزاري للكوميسا مرداي فينكاتا، جميع الدول الأعضاء بالانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة.

وقال رئيس المجلس – خلال أعمال القمة الـ21 لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا) – إن المجلس يأخذ بعين الاعتبار الآثار الاقتصادية والثقافية لجائحة كورونا، مطالبًا الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام لمنطقة التبادل الحر، وبعد ذلك القضاء على الحواجز الجمركية الخاصة بالتجارة والحد من تكاليف شؤون الأعمال.

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وقدّم تقرير المجلس الرئاسي حول وضع الجائحة وآثارها في دول تجمع الكوميسا، والذي لخص القرارات التي يتعين اهتمام المؤتمر بها، وأهمها تيسير الإجراءات الجمركية وتسهيل تنفيذ برنامج عام 2021-2023 لتسهيل التجارة بين دول الكوميسا.

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بقلم أحمد إسماعيل

أحمد إسماعيل - ديسك

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