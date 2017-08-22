رئيس مجلس كايرو قطن ينفي شائعة تخارجه من السوق

يؤكد أن هناك توسعات جديدة خلال الفترة المقبلةأحمد اللاهونىنفي رجل الأعمال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن قيامه بتصفيه أعماله بمصر، بسبب مشاكل وعدم قدرته على سداد مستحقات البنوك.وأكد طلبة في بيان له، أن الأزمة الحقيقة هي أزمة قلة

يؤكد أن هناك توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة

أحمد اللاهونى

نفي رجل الأعمال مجدي طلبة، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو قطن سنتر الشائعات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن قيامه بتصفيه أعماله بمصر، بسبب مشاكل وعدم قدرته على سداد مستحقات البنوك.

وأكد طلبة في بيان له، أن الأزمة الحقيقة هي أزمة قلة ترغب في الإساءة إلى شخصه دون الاستناد إلى معلومة حقيقية، مشيرًا إلى أنه يمتلك 7 شركات تعمل بمصر، وهناك أزمة بإحدي الشركات منذ عامين، وتم الحكم فيها لصالحه منذ أيام.

وطالب طلبة وسائل الإعلام توخي الحذر والتأكد من المعلومات من أصحابها، لأنها الطريقة الأسرع والأفضل والتي تجنب الجميع الوقوع في شائعات تؤثر سلبًا علي الجميع، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة شركاته توسعات جديدة تسهم في تعزيز ثقة الاقتصاد المصري للمستثمرين بالداخل وبالخارج.