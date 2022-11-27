رئيس مجلس رجال الأعمال المصريين الصينيين: نتطلع لجذب استثمارت من بكين في مصر

قال مجد الدين المنزلاوي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، أن المؤسسة تهدف الي تسهيل افاق الاستثمار بين الطرفين ودعم سبل تكوين شراكات بين المستثمرين المصريين و الصينيين.

وأضاف خلال كلمته بحفل إطلاق مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، اليوم، أن العلاقات بين البلدين ممتدة ورئيسية، لافتا الي ان العلاقات بين البلدين تاريخية وتصل الي 66 عام من العلاقات والتعاون المشترك.

وذكر أن المؤسسة سوف تطلق العديد من الشراكات الاستراتيجية بين رجال الأعمال بالبلدين، وجذب الاستثمارات الصينية للعمل داخل مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومحمود عصمت وزير قطاع الأعمال، والمهندس عماد الدين مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والدكتور عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية.

