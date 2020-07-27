رئيس مجلس الوزراء الكويتي يؤكد استقرار صحة أمير البلاد

حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة

أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح الخالد الصباح، الاثنين، استقرار صحة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ووفق ما ذكرت وكالة أنباء الكويت، فإن مجلس الوزراء عقد بعد ظهور اليوم اجتماعه الأسبوعي عبر الاتصال المرئي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

وطمأن رئيس مجلس الوزراء الحكومة على استقرار صحة الأمير، حيث يستكمل علاجه في الولايات المتحدة “سائلا المولى عز وجل أن يمن عليه بالشفاء التام، وأن يديم عليه نعمة الصحة والعافية ويعيده إلى وطنه في القريب العاجل”.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي يوم أمس الأحد، إن ما يصل من أخبار بشأن صحة أمير البلاد “مطمئن جدا”.

وكانت وكالة الأنباء الكويتية ذكرت الخميس أن أمير الكويت وصل إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مضيفة أنه في حالة صحية مستقرة.

وأكد وزير شؤون الديوان الأميري، أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أجرى عملية جراحية صباح الاثنين “تكللت بفضل الله ومنته بالتوفيق والنجاح”.

وصدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، مؤقتا.