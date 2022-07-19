رئيس مجلس النواب يهنئ منتخب اليد بعد فوزة ببطولة أمم أفريقيا 2022

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، بخالص التهنئة لشعب مصر العظيم وقيادته وكل القائمين على الرياضة لفوز المنتخب المصري لكرة اليد ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد “مصر 2022” وذلك للمرة الثامنة في تاريخه وللمرة الثانية على التوالي .

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة : ” يُشرفنا أن نتقدم باسمنا وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية لشعب مصر العظيم وقيادته وكل القائمين على الرياضة بعودة مصر إلى مكانتها المستحقة في مجال الرياضة، وهو مبعث فخرنا واعتزازنا. “

وتابع : ” فكان أبطال مصر لكرة اليد على موعد مع التاريخ بفوزهم بكأس الأمم الإفريقية المؤهلة لكأس العالم – للمرة الثامنة فى تاريخه والثانية على التوالى – ببراعة وعزيمة لا نظير لها.”

وأكد رئيس مجلس النواب أن منتخبنا القومى حقق هذا الفوز بفضل جهود أبنائه الذين تمسكوا بأن يحولوا الحلم إلى حقيقة، ويرفعوا علم مصر فى هذا الملتقى الدولى.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة ، قائلاً : ” إن مجلس النواب وهو يشارك الشعب المصرى العظيم فرحته، يثق تمام الثقة فى قدرة فريقنا الوطني على بلوغ مركزاً متقدماً فى كأس العالم بمشيئة الله. “