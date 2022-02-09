رئيس مجلس النواب يهنئ المستشار بولس فهمي لتوليه رئاسة المحكمة الدستورية العليا

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة للمستشار الجليل بولس فهمى، بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

جاء في نص برقية التهنئة: “يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني على ثقة القيادة السياسية بتوليكم منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وهو تكليف بالغ الأهمية في تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن؛ حيث ينتظركم الكثير من الأعباء والمسئوليات التي نحن على ثقة كبيرة من قدرتكم على القيام بها على أفضل نحو ممكن، بما فيه خير مصر وشعبها.”

وأردف رئيس مجلس النواب : “وإننا لننتهز هذه المناسبة لنؤكد لكم ثقتنا بأن تولي سيادتكم لهذا المنصب الهام سوف يكون استمراراً لمسيرة عطائكم، وإضافة نحو مزيد من الانجاز، والكفاءة في الأداء.”

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التهنئة: “نكرر تهنئتنا لكم داعين المولى عز وجل أن يكون التوفيق حليفكم، وأن يعينكم على ما أقامكم فيه.”

كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم.