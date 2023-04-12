رئيس مجلس النواب يهنئ القيادة السياسية والشعب المصري بعيدي القيامة والفطر

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس للتهنئة بالأعياد

وجاء في نص الكلمة : الأخوة الأعزاء.. أعضاء المجلس الموقر تحل على مصر هذه الأيام نفحات ربانية مباركة؛ حيث تتلاقى فيها أصوام وصلوات وأعياد جموع المصريين (مسلمين ومسيحيين)، فالأمس القريب كنا نحتفل بقدوم شهر رمضان المعظم، واليوم نستعد للاحتفال بعيد القيامة المجيد، وعيد الفطر المبارك؛ حيث تتعانق الاحتفالات، وتتجلى روح التآلف والمحبة فى أبهى صورها على أرض الديانات والحضارات لترسل مصر للعالم أجمع رسالة محبة وتسامح، تعكس جوهر وأصالة الشعب المصري الذي يقدس قيم الانتماء، ويمارس الوطنية في أروع صورها.

وبهذه المناسبات السعيدة يسرني ويشرفني أن أتقدم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات، داعيا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية وشعبها نعمة المحبة والأخوة والسلام.

وكل عام وحضراتكم بخير.