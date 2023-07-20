رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو.

و قال المستشار الدكتور حنفي جبالي في برقية التهنئة : ” بالأمس القريب احتفل الشعب المصري بالذكرى العاشرة لثورة الثلاثين من يونيو ، واليوم نحتفل بالذكرى الحادية والسبعين لثورة 23 يوليو 1952م ، كلاهما كان عنوانًا للإصرار والإرادة الوطنية من أجل عزة ورفعة هذا الوطن ، ويؤكد أن مصر غنية بأبنائها الأوفياء؛ جيلاً بعد جيل يسلمون راية الوطن عزيزة أبية ، بفضل تلاحم هذا الشعب العظيم وقواته المسلحة الباسلة “.

وتقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بأسمى آيات التهاني ، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى – جلت قدرته- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها.

حفظ الله مصر قيادة وشعبا.. وكل عام وسيادتكم بخير.