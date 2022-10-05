رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1444هـ.

جاء في نص البرقية: “يطيب لى أن أتقدم لسيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد نبي الرحمة والإنسانية والسلام وخاتم الأنبياء الذى اختاره الله هادياً وبشيراً ونذيراً، وسراجاً منيراً، وهى ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى”.

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب : إن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة يذكرنا بأسمى معانى الوفاء والاقتداء بنموذج رائع يزود الأجيال ويحصنها بالقيم التى تستقيها من سيرة النبى والسير على هداه، والتعبد دون غلو أو تطرف.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أننا أحوج ما نكون اليوم إلى أن نستلهم من هذه السيرة النبوية العطرة ما يعظم من جهودنا من أجل هذا الوطن الغالى ولتكن صحوة وطنية قومية نزرع فيها الأمل والثقة ومقومات الوعى والعمل، ليلتف الكل حول معنى واحد، واسم واحد، وهو مصر، مؤكداً أن مصر هى الباقية أبداً.. المنتصرة أبداً بفضل إخلاصكم وتفانيكم فخامة الرئيس.

حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه