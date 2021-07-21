سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة يوليو المجيدة

جاء في نص البرقية: "يطيب لي فخامة الرئيس أن أهديكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهانى مقرونة بكل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة
ياسمين فواز 11:13 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21 11:13 ص, الأربعاء, 21 يوليو 21

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة.

جاء في نص البرقية: “يطيب لي فخامة الرئيس أن أهديكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهانى مقرونة بكل التقدير والاحترام لشخصكم الكريم، بمناسبة حلول ذكرى ثورة يوليو المجيدة الذى فجرها ابن مصر البار، خالد الذكر، الزعيم جمال عبد الناصر، طيب الله ثراه، هذا الثائر الذى انبعث من ضمير الشعب ليحرر الوطن، وليحرر المواطن”.

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وقال رئيس مجلس النواب : “تلك الثورة التي استطاعت أن تشكل بمبادئها معالم فاصلة في مسيرة تطور الشعب المصرى، وأحدثت نقلة موضوعية لواقعه، قفزت به إلى مشارف عصر جديد”.

واكد أنه بفضل هذه الثورة المجيدة أفلتت مصر من التبعية ومن التخلف، وأقامت مجتمع الجماهير العريضة، وأيقظت القومية العربية وأنارت الطريق أمام العالم الثالث وشعوبه، وجرى الزمن كما يجرى النهر يجرف أمامه أوراق الخريف، وبقيت مصر المعاصرة المتحررة، التي قيض الله لكم أن تتولوا قيادتها، وهى مسئولية جسيمة تحتاج إلى فكر وعزم الرجال.

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وأضاف رئيس مجلس النواب : “كنتم القادرون على هذا الفكر وهذا العزم، فاعتمدتم المصارحة والمكاشفة بالحقائق طريقاً، ورفضتم رفع الشعارات سعياً لكسب رئاسى، فكان أن تحقق لمصر على أيديكم في بضع سنوات قليلة ما لم يحلم به أي منا ويتجاوز حدود التقديرات المتفائلة، وهى إنجازات ظاهرة جلية يقوم على كل منها شاهد ودليل”.

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واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقيته قائلاً: “سِر على بركة الله، وبتأييد الشعب، في طريق النمو والتطور، والله ولي التوفيق”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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