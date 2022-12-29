رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد 2023.

و قال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة : ” يطيب لى أن أبعث إليكم -فخامة الرئيس- باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهانى وأسمى الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وقد ارتقى شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء وأن يرفُــل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان”.



وتابع: “عاماً جديداً تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد نزرع فيه الأرض الخصب، ونقيم عليها للإنسان مزارع ومصانع، ونحقق فيه رغد العيش لكل مواطن، بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد”.

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: “إذا كنا -يا سيادة الرئيس- نمضى في رحلة شاقة لبناء دعائم وطننا وتشييد معالم رفعته ونهضته، وتغيير وجه الحياة على أرضه، فجميعنا يدرك عظم المسئولية ونعد بأن نعلى الجهد، ونعلى الفكر، ونعلى الكلمة، ولنا فيكم يا سيادة الرئيس القدوة والمثل”.

وأكد رئيس مجلس النواب أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلاً من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين لنثبت للعالم أن مصر ستبقى دولة رائدة قائدة تلتف حول رئيسها تنفذ معه مشروع حلمها الكبير.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية التهنئة، قائلًا : “شعب مصر الأبى صاحب العزم، وصاحب النصر، يقف من خلفكم – فخامة الرئيس- مؤيداً ونصيراً، معتصماً بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر.”