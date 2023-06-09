رئيس مجلس النواب ينعي والدة مصطفى مدبولي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وفاة المغفور لها بإذن الله والدته، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

وكيلا مجلس النواب والأمين العام للمجلس ينعون والدة الدكتور مصطفى مدبولي

كما نعى المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد أبوالعينين وكيل المجلس، والمستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس، ببالغ الحزن والأسى المغفور لها بإذن الله والدة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ