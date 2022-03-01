سيـــاســة

رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور عبدالحي عبيد

الذي وافته المنية أمس
ياسمين فواز 12:29 م, الثلاثاء, 1 مارس 22 12:29 م, الثلاثاء, 1 مارس 22

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نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ”.

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وأردف رئيس مجلس النواب : “الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن”.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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