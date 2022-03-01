رئيس مجلس النواب ينعى الدكتور عبدالحي عبيد

الذي وافته المنية أمس

نعى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، ببالغ الحزن والأسى، النائب الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية مساء أمس.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نص برقية التعزية: “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له بإذن الله الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ”.

وأردف رئيس مجلس النواب : “الفقيد كان قيمةً علميةً وسياسية وأحد رموز العمل البرلماني المخلصين، ونموذجاً يُحتذى به في العطاء وخدمة الوطن”.

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، برقية التعزية: “نتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ومجلس الشيوخ ، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.