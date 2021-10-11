رئيس مجلس النواب يلتقي رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية

المستشار الدكتور حنفي جبالي :نعتز بهذه الزيارة التي تمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني ومجلس النواب المصري بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع كوريا الجنوبية.

استقبل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في مكتبه ظهر اليوم الاثنين بيونج سيوج بارك، رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية، خلال زيارته الحالية لمصر.

في مستهل اللقاء، ورحب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برئيس الجمعية الوطنية الكورية والوفد المرافق له، مؤكداً على اعتزازه بهذه الزيارة والتي تُمثل تعزيزاً للتفاعل الثنائي بين البلدين الصديقين على كافة المستويات، خاصة على الصعيد البرلماني، مُشيراً إلى أن مجلس النواب المصري بصدد تدشين جمعية للصداقة البرلمانية مع الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أكد جبالي على أن العلاقات الثنائية المصرية – الكورية تشهد طفرة خاصة في ضوء تبادل الزيارات رفيعة المستوى وهو الأمر الذي يُلقي بظلال إيجابية نحو دفع سبل التعاون بين البلدين في كافة المجالات باتجاه الشراكة التعاونية الشاملة بين البلدين الصديقين. جانب من اللقاء



من جانبه، أكد بيونج سيوج بارك رئيس الجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية على تقديره واعتزازه العميق بتلك الزيارة والتي تأتي وسط الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تُمثل امتداداً للروابط التاريخية التي تجمع البلدين.



وعقب نهاية اللقاء، اصطحب رئيس مجلس النواب نظيره الكوري في جولة داخل أروقة المجلس شملت القاعة الرئيسية ومتحف المجلس استمع خلالها المسئول الكوري والوفد المرافق له لشرح واف حول تاريخ الحياة النيابية المصرية العريقة.