رئيس مجلس النواب يلتقي رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مع كارولينا سيركويرا رئيسة الجمعية الوطنية في أنجولا، على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في أنجولا.

وفي مستهل اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب بالتهنئة لنظيرته الأنجولية على نجاح تنظيم برلمان أنجولا لأعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي، مؤكداً أن هذا يُبرهن على قدرة أبناء القارة الأفريقية على استضافة وتنظيم المحافل الدولية المرموقة.

وعلى الصعيد الثنائي، أكد رئيس مجلس النواب على أن هذا اللقاء يُعد امتداداً أصيلاً للعلاقات الراسخة والتاريخية بين مصر وأنجولا، مشددا علي حرص مصر على تعزيز تلك العلاقات الثنائية واستمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.

وفي إطار استعراضه لمستوى العلاقات الثنائية المصرية – الأنجولية، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالتطور الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخراً، والذي تُوج بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى أنجولا يونيو الماضي.

وعلى الصعيد البرلماني، كما أكد على التطلع لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي المصري – الأنجولي، خاصة فيما يتعلق بتبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف المُشتركة أمام المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

من جانبها، أعربت كارولينا سيركويرا رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية عن تقديرها واعتزازها بالمشاركة البرلمانية المصرية رفيعة المستوى في أعمال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي والتي تستضيفها أنجولا.

مؤكدة على أن هذه الزيارة والمشاركة هي امتداد لدور مصري فاعل في المحيط الأفريقي، مُشيدة بالدور المصري التاريخي في دعم نضال الشعب الانجولي والشعوب الأفريقية ضد قوى الاستعمار.

كما ثمنت رئيسة الجمعية الوطنية الأنجولية الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ارساء السلام والاستقرار على الصعيدين الاقليمي والعالمي، مُعربة عن تقديرها لما تشهده العلاقات الثنائية المصرية – الأنجولية من زخم إيجابي على كافة الأصعدة والمستويات.