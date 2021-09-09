رئيس مجلس النواب يلتقي الأشقاء رؤساء برلمانات دول الساحل

على هامش مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بالعاصمة النمساوية ڤيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالاشقاء من رؤساء برلمانات دول الساحل، حيث تم التطرق للعلاقات المصرية الإفريقية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية، وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية، بما يحقق تطلعات شعوبنا الإفريقية، مؤكدا دعم مصر الكامل للأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب.

كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك اليوم على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بڤيينا.

وألقى جبالي كلمة أمام القمة في الجلسة المخصصة لمناقشة تنامي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، حيث استعرض سيادته رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وجهودها في هذا الصدد على المستويين الإقليمي والدوليين.

كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تبني خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفريقي.