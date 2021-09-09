سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يلتقي الأشقاء رؤساء برلمانات دول الساحل

مصر تعتز بهويتها الإفريقية وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين دول القارة
ياسمين فواز 12:32 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 12:32 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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على هامش مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بالعاصمة النمساوية ڤيينا، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالاشقاء من رؤساء برلمانات دول الساحل، حيث تم التطرق للعلاقات المصرية الإفريقية.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية، وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية، بما يحقق تطلعات شعوبنا الإفريقية، مؤكدا دعم مصر الكامل للأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب.

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كان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قد شارك اليوم على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بڤيينا.

وألقى جبالي كلمة أمام القمة في الجلسة المخصصة لمناقشة تنامي الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي، حيث استعرض سيادته رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وجهودها في هذا الصدد على المستويين الإقليمي والدوليين.

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كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية في دعم الأشقاء في دول الساحل في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تبني خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب خاصة في منطقة الساحل الإفريقي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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