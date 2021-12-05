سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يعود إلى القاهرة قادما من مدريد

والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل
ياسمين فواز 10:39 م, الأحد, 5 ديسمبر 21 10:39 م, الأحد, 5 ديسمبر 21

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عاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى القاهرة، عقب اختتام مشاركته على رأس وفدين برلمانيين رفيعي المستوى في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، والقمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط ببروكسل.

و شهدت المشاركة البرلمانية المصرية نشاطاً مُكثفاً للدبلوماسية البرلمانية المصرية على المستوى مُتعدد الأطراف، حيث شارك في أعمال الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.

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و ألقى رئيس مجلس النواب، كلمة حول موضوع المناقشة العامة للجمعية بشأن ” التحديات المُعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع “، استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في تعزيز قيم الديموقراطية عبر ربطها بتحقيق التنمية المُستدامة وتحقيق المساواة بين كافة أطياف المجتمع وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وشارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان الدائمة للإتحاد البرلماني الدولي.

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كما شارك المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث ألقى كلمة حول دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية.

وعقب انتهاء اجتماعات الجمعية الـ 143 للإتحاد البرلماني الدولي بمدريد، توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى للمشاركة في أعمال القمة الـ 7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ 16 للجمعية، حيث ألقى كلمة أمام قمة رؤساء البرلمانات حول موضوع ” مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المتوسط ” استعرض خلالها جهود الدولة المصرية في مكافحة التغيرات المُناخية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، كما شارك أعضاء الوفد البرلماني المصري بفاعلية وكثافة في اجتماعات اللجان المُتخصصة للجمعية البرلمانية للإتحاد من أجل المتوسط.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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