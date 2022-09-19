رئيس مجلس النواب يعزي رئيس المحكمة الدستورية العليا في وفاة والدته

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، اليوم الاثنين ، إلى مقر المحكمة الدستورية العليا، لتقديم واجب العزاء إلى المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، في وفاة السيدة الفاضلة والدة سيادته.

كان في استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، المستشار بولس فهمي، وعدد من نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.

و أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن بالغ التعزية القلبية للمستشار بولس فهمي، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

ومن جانبه، عبر المستشار بولس فهمي عن بالغ شكره وامتنانه للمشاعر الأخوية الطيبة من المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وحرص على تقديم واجب العزاء عند عودته إلى أرض الوطن عقب مشاركته في مؤتمر برلماني دولي.

رافق المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال تقديم واجب العزاء المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب.