رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المجر

وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى القاهرة عائدًا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر.

وجاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر.

وشهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والوفد البرلماني المرافق، حيث التقي خلالها بيانوش آدير رئيس جمهورية المجر و لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية و زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري.

وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية – المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.