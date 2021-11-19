سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يصل القاهرة بعد زيارة رسمية إلى المجر

تلبية لدعوة لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر
ياسمين فواز 9:36 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21 9:36 م, الجمعة, 19 نوفمبر 21

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وصل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى القاهرة عائدًا من زيارته الرسمية على رأس وفد برلماني من مجلس النواب إلى دولة المجر.

وجاءت تلك الزيارة الرسمية تلبية لدعوة لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية لسيادته لزيارة المجر.

وشهدت تلك الزيارة نشاطا مكثفا للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس والوفد البرلماني المرافق، حيث التقي خلالها بيانوش آدير رئيس جمهورية المجر و لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية و زولت سيمجين نائب رئيس الوزراء المجري.

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وتناولت تلك اللقاءات سبل تعزيز العلاقات المصرية – المجرية على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة على الصعيد البرلماني.

كما تم استعراض وتبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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