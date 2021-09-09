سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يشارك في حفل استقبال المستشار النمساوي

على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات بڤيينا
ياسمين فواز 12:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21 12:11 م, الخميس, 9 سبتمبر 21

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على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والمنعقد بالعاصمة النمساوية ڤيينا، شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر.

و تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الحفل الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز تناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – النمساوية على كافة الأصعدة، مشيدا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

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جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب شارك على مدار يومين على رأس وفد برلماني مصري رفيع المستوى، في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات والذي عقد في العاصمة النمساوية ڤيينا.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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