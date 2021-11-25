سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي

خلال الفترة 26-30 نوفمبر الجاري
ياسمين فواز 12:39 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21 12:39 ص, الجمعة, 26 نوفمبر 21

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توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى أمس، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، للمشاركة في أعمال الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، وذلك خلال الفترة من 26 – 30 نوفمبر 2021.

ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 208 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.

كما سيلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للجمعية حول “التحديات المعاصرة التي تواجه الديموقراطية: التغلب على الانقسامات وبناء المجتمع”.

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وستشهد مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطاً مُكثفاً في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع “إعادة النظر في النهج المُتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته من أجل تعزيز السلام الدائم” .

كما ستناقش اللجنة الدائمة للتمويل والتنمية المُستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي “موضوع تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم في أوقات الجائحة “.

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وستعتمد اللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان خلال تلك الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي قرارا بشأن المجابهة التشريعية العالمية للاستغلال الجنسي للأطفال على الإنترنت.

كما ستشهد الجمعية الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى البرلمانيين الشباب، وسيشارك الوفد البرلماني المصري في الاجتماعات التشاورية للمجموعات العربية والإفريقية والإسلامية بالإتحاد البرلماني الدولي لتنسيق المواقف والرؤى إزاء القضايا المطروحة على أجندة أعمال الجمعية.

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جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي هو المنظمة البرلمانية العالمية الأكبر، ويهدف منذ إنشائه عام 1889 إلى تشجيع الحكم الديموقراطي، من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب، ونشر السلام والديموقراطية، وحقوق الانسان، وتمكين الشباب وتحقيق التنمية المُستدامة من خلال الحوار السياسي، كما يتصدى الاتحاد البرلماني الدولي للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزته ولجانه الدائمة وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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