رئيس مجلس النواب يستقبل نظيره الليبي

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اليوم الخميسن بمكتبه بمجلس النواب المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي.

وأكد المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في مُستهل اللقاء على العلاقات التاريخية التي تجمع الشعبين المصري والليبي الشقيقين، وعلى أن الموقف المصري يرتكز بالأساس على حق الليبيين في الحفاظ على هويتهم الوطنية ووحدة الأراضي الليبية، ومُشددا على دعم مصر لمجلس النواب الليبي للاضطلاع بدور رئيسي في العملية السياسية بوصفه الجهة التشريعية الوحيدة المُنتخبة التي باستطاعتها القيام بدور في قيادة الحوار الليبي – الليبي للوصول إلى توافق حول المسار الدستوري في أقرب وقت ممكن.



خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على دعم مصر لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مؤكداً على أن مصر تعمل مع كافة الشركاء الدوليين والليبيين من أجل دعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية ومُشدداً على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

من جانبه، أكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على اعتزازه وتقديره لهذا اللقاء مؤكداً على أن مصر عبر تاريخها كانت ومازالت خير داعمة للشعب الليبي في ضوء وحدة المصير بين مصر وليبيا، كما أكد رئيس مجلس النواب الليبي على تقديره للمواقف الشجاعة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الداعمة لليبيا وخيارات الشعب الليبي في وطن مُوحد بعيداً عن التدخلات الخارجية.