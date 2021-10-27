سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس رومانيا ويدشنان معرضاً للوثائق التاريخية بين البلدين

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: نسعى لتفعيل سبل التواصل بين مجلس النواب المصري والبرلمان الروماني والتنسيق المشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية
ياسمين فواز 4:55 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 4:55 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

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استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب -اليوم -الأربعاء كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، والذي يقوم بزيارة رسمية لمصر.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، مؤكداً اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها برومانيا، والتي تحل هذا العام الذكرى الـ 115 للعلاقات بين البلدين الصديقين.

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جانب من اللقاء

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مجلس النواب، يسعى لتفعيل سبل التواصل وتعزيز التعاون البرلماني مع البرلمان الروماني، والتنسيق المُشترك بينهما في المحافل البرلمانية الدولية، خدمةً لقضايا ومصالح الشعبين الصديقين.

من جانبه، عبر كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيداً بحفاوة الاستقبال التي لاقاها في رحاب مجلس النواب المصري.

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كما أشاد بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية – الرومانية على كافة المستويات.

عقب اللقاء، اصطحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلاوس يوهانيس رئيس جمهورية رومانيا، وذلك لتدشين المعرض المُقام بالمجلس ، والذي يحتوي على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية – الرومانية، احتفالاً بالذكرى الـ 115 لبدء العلاقات الدبلوماسية المصرية – الرومانية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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