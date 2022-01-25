رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، بمكتبه صباح يوم الثلاثاء ، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، مقدماً التهنئة لها على توليها رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في تشكيله الجديد، ومؤكداً على ثقته التامة في السادة أعضاء المجلس في الاضطلاع بمهامهم الوطنية.

أكد رئيس المجلس ، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتُعبر عن المقاربة المصرية الشاملة في ملف حقوق الإنسان.

من جانبها، عبرت السفير مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان عن خالص شكرها وتقديرها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب .

واعربت عن تطلعها لتوثيق التعاون مع مجلس النواب ، مشيدة بدور المجلس في ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات .

وأكدت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن إقدام الدولة على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أمر يرفع من سقف الطموحات ويجعلها ملتزمة وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان.