رئيس مجلس النواب يتوجه إلى جنوب أفريقيا

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب- اليوم- الثلاثاء على رأس وفد من مجلس النواب إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في أعمال المؤتمر السنوي الـ 11 لرؤساء البرلمانات الأفريقية، والمقرر عقده خلال الفترة من 1 – 2 سبتمبر 2022.

ومن المقرر أن يلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة حول موضوع المؤتمر ” تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي في القارة الأفريقية: تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية “، وهو الموضوع المُدرج على أجندة أعمال الاتحاد الأفريقي لعام 2022.