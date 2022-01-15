سيـــاســة

رئيس مجلس النواب يبدأ زيارة رسمية غدا إلى الإمارات

لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك
ياسمين فواز 8:08 م, السبت, 15 يناير 22 8:08 م, السبت, 15 يناير 22

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يتوجه صباح غد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي رأس وفد برلماني ، إلي دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء علي دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، والرغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدما نحو آفاق أرحب.

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ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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