رئيس مجلس النواب يبدأ زيارة رسمية غدا إلى الإمارات

يتوجه صباح غد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، علي رأس وفد برلماني ، إلي دولة الإمارات في زيارة رسمية بناء علي دعوة من صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.

تأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين ، والرغبة في تعزيزها بما يتناسب ورؤية قيادتي البلدين بالدفع بها قدما نحو آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يلتقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له خلال الزيارة برئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، وعدد من المسئولين الإماراتيين، لتبادل الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خاصة علي الصعيد البرلماني.