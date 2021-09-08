سيـــاســة

رئيس مجلس النواب ونظيره النيجيري يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات المشتركة

رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية في إطار المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية
ياسمين فواز 4:07 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 4:07 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، فيمي جباجبيميلا رئيس مجلس النواب النيجيري على هامش أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات، والمُنعقد حالياً في العاصمة النمساوية، فيينا.

وأكد رئيس مجلس النواب أن العلاقات المصرية – النيجيرية علاقات راسخة ومُمتدة.. وعلى أهمية السعي لتعزيز تلك العلاقات بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.

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كما دعا جبالي إلى تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية في إطار المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

من جانبه، أشاد رئيس مجلس النواب النيجيري بالعلاقات الوثيقة التى تجمع البلدين الشقيقين، داعياً إلى تنسيق التشاور بين برلماني البلدين إزاء مختلف القضايا محل الاهتمام المُشترك.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجانبان المصري والنيجيري الهدايا التذكارية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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