رئيس مجلس النواب : نعمل لمواجهة تداعيات أزمة اقتصادية عالمية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن بعض القوانين أُعيد كتابتها في اللجان من جديد لتتمشى مع أحكام الدستور ولإخراجها في أدق الصياغات التشريعية بعد التنسيق مع الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمته الختامية فى الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء، فى ختام دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعي الثاني.

وشدد المستشار الدكتور حنفي جبالي على حرص المجلس ونوابه على أداء مسئوليتهم تجاه الوطن.

وقال: إن الدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية أثّرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء، لذا يجب علينا جميعًا استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطِّي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحدّ من تداعيات الأزمات العالمية.

ووجّه رئيس مجلس النواب كلمته لأعضاء المجلس، وقال: ونحن ننتهي من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثاني، نختتم مرحلة مهمة من مراحل العمل الوطنى، قطعنا فيها خطوات واسعة بالتعاون مع الحكومة في مرحلة البناء والتنمية التي تمر بها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لمواكبة ما تنتهجه الدولة من مساعٍ جادة وخُطى حثيثة نلمسها جميعًا لبناء الجمهورية الجديدة بشكل يوفر حياة كريمة آمنة للمواطن المصري.

وشدد رئيس مجلس النواب على ما تم إنجازه من مشروعات قوانين خلال هذا الدور محل فخرنا جميعًا؛ لما له من مردود مباشر على الفرد والمجتمع، ولكن هذا جزء من كل، فعلينا التزامات كثيرة، نتطلع إلى إنهائها خلال أدوار الانعقاد المقبلة بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن.

وقال: قدمت اللجان النوعية جميعًا خلال هذا الدور نموذجًا مشرِّفًا للعمل البرلماني، كل اللجان حقيقةً قامت بدورها من خلال ممارسة مهامّها التشريعية بكل موضوعية،

كما مارست اللجان النوعية مهامَّها الرقابية على أكمل وجه ودون أية محاباة لأحد سوى مصلحة الوطن والمواطن،

ووضعت مع الحكومة مقترحات حلول للعديد من الموضوعات التي تهم المواطنين، وما زال ينتظرها العديد من الموضوعات والقوانين الهامة في الأدوار المقبلة بمشيئة الله.

واستطرد رئيس مجلس النواب قائلًا: كما استطاع المجلس متابعة الأحداث السياسية التى تجرى فى منطقتنا العربية، وعلى الساحة الدولية بصفة عامة،

وفي مقدمتها مشكلات الإرهاب والهجرة غير الشرعية، والتواصل مع البرلمانات العربية الشقيقة، وكان صوت مجلسكم مسموعًا ومؤثرًا فى كافة المحافل الدولية انطلاقًا من مكانة مصر ودورها المحوري بين الأمم.

وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن ما يقوم به هذا المجلس من أعمالٍ يأتي في إطار حرصكم على أداء مسئوليتكم تجاه الوطن،

فالدولة المصرية استطاعت بفضل أبنائها وقيادتها السياسية الحكيمة، المرور من العديد من الصعاب، وهي الآن أمام تحدٍّ كبير لتداعيات أزمة اقتصادية عالمية، أثّرت في العالم كله، وتأثرت بها مصر وهي في مرحلة البناء،

لذا يجب علينا جميعًا استكمال ما بدأناه في النهوض بالوطن، ودعم قيادته لتخطّي هذه الأزمات، والتركيز على الحلول المتاحة للحد من تداعيات الأزمات العالمية.

وقال: أخيرًا لقد عملت قدر جهدي، خلال هذا الدور، أن يكون الحوار تحت هذه القبة حرًّا وموضوعيًّا ومتوازنًا وألا ننكر على أحد رأيًا وألا نخرج عن التقاليد البرلمانية السليمة التي تعرفها الديمقراطية ولا تقوم إلا بها.