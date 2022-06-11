رئيس مجلس النواب: مصر لن تألو جهدا في تقديم جميع أشكال الدعم للشعب اليمني الشقيق

استقبل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس اليوم السبت الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، والذي يزور مصر حاليا.



في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بالدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، مقدما له التهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس الرئاسي اليمني، مؤكداً ترحيب مصر البالغ بتلك الخطوة والتي تأمل مصر أن تعبر باليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار .

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب دعم الدولة المصرية بالكامل لليمن الشقيق وحق المواطنين اليمنيين فى مستقبل من التنمية والحرية والكرامة والعدالة، مُشدداً على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى للأمن القومى المصرى وأمن المنطقة العربية بصفة عامة.

كما أكد أن مصر لن تألو جهدا فى تقديم كافة أشكال الدعم للشعب اليمنى الشقيق وتخفيف المعاناة الإنسانية التى يمر بها جراء الأزمة على مدار السنوات الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني على عميق شكره وتقديره للدور المصري الداعم لليمن عبر التاريخ في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة، واصفاً مصر بيت العرب الثاني، مُعرباً عن تقدير اليمن لدعم الدولة المصرية للرعايا اليمنيين المُقيمين في مصر.