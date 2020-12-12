رئيس مجلس النواب : مصر ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي، من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، أمام البرلمان العربي في افتتاح جلسته الثانية بمقر جامعة الدول العربية.
ووجه رئيس مجلس النواب – في مستهل كلمته – الشكر لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، لدعوته للمشاركة في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.
واعرب عن سعادته بتزامن تلك الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي.
وأبدى تطلعه لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.
ودعا الدكتور عبد العال أعضاء البرلمان العربي إلى تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية.
وشدد علي دعم مصر الكامل بقيادة الرئيس السيسي للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل العربي المشترك.
واضاف: نتطلع لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.