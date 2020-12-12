رئيس مجلس النواب : مصر ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي ستظل داعمة ومساندة للبرلمان العربي، من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس النواب، اليوم السبت، أمام البرلمان العربي ‏في افتتاح جلسته الثانية بمقر جامعة الدول العربية.

ووجه رئيس مجلس النواب – في مستهل كلمته – الشكر لرئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، لدعوته للمشاركة ‏في افتتاح أعمال الجلسة العامة للبرلمان العربي.

واعرب عن سعادته بتزامن تلك ‏الجلسة مع الذكرى الثامنة لتأسيس البرلمان العربي.

وأبدى تطلعه لدور فاعل ‏للبرلمان العربي في الدفاع عن الحقوق العربية المشروعة، ومواجهة التدخلات ‏الإقليمية المُمنهجة في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة ‏الإرهاب بكل صوره، ومن يموله ويدعمه.

ودعا الدكتور عبد العال أعضاء البرلمان العربي إلى ‏تجديد العهد بوصفهم ممثلي البرلمانات العربية، وأن يكونوا على قدر ما تواجهه ‏الأمة العربية من أخطار، صوناً للمقدرات العربية.

وشدد علي دعم مصر الكامل ‏بقيادة الرئيس السيسي للبرلمان العربي من أجل تعزيز العمل ‏العربي المشترك. ‏

واضاف: نتطلع لدور فاعل للبرلمان العربي في الدفاع ‏عن الحقوق العربية المشروعة ومواجهة التدخلات الإقليمية المُمنهجة ‏في الشئون الداخلية لدولنا ومجتمعاتنا العربية، ومحاربة الإرهاب بكل ‏صوره، ومن يموله ويدعمه. ‏