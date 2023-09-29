رئيس مجلس النواب: مصر تسعى لتعظيم الاستثمارات مع دول أمريكا اللاتينية

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع سيلفا كافالكانتي نائب رئيس مجلس النواب البرازيلي، استكمالاً لفاعليات مشاركته في النسخة التاسعة من المنتدى البرلماني لدول تجمع البريكس.

وأكد جبالي على علاقات الصداقة التي تجمع البلدين على مختلف المستويات، والقائمة على الود والاحترام المتبادل، وتطلعهما لتعزيز هذه العلاقات لدفعها إلى آفاق أرحب من خلال تكثيف المشاورات الثنائية لتتناول كافة المسائل والقضايا محل الاهتمام المُشترك، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



كما أكد رئيس مجلس النواب سعى مصر لتعظيم الاستثمارات مع دول أمريكا اللاتينية، من ‏خلال تفعيل اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع المجموعة الاقتصادية لأمريكا ‏الجنوبية (ميركوسور) التي تم توقيعها في عام 2010، والتي دخلت حيز ‏التنفيذ في عام 2017، وتضم الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي والبرازيل وفنزويلا، وأن مصر عازمة على الانخراط بقوة في آليات وفاعليات تجمع البريكس، بما يحقق الأهداف المشتركة لدول التجمع، ويعزز من فرص الدول النامية ويدافع عن شواغلها.

كما أكد نائب رئيس مجلس النواب البرازيلي على علاقات الصداقة الطيبة القائمة بين مصر والبرازيل، مشيرا إلى ضرورة تعزيز هذه العلاقات الثنائية في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات هائلة، وتطابق للرؤى تجاه مختلف القضايا والشواغل الإقليمية والدولية، مؤكدا استعداد البرازيل لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، في ضوء ما تشهده من طفرة تنموية واقتصادية.

وأعرب عن ترحيب البرازيل بانضمام مصر لتجمع البريكس بما يمثله ذلك من إضافة للتجمع سياسيا واقتصاديا في ضوء ما تتمتع به مصر من ثقل إقليمي ودولي، وتابع بالتأكيد على رغبة البرلمان البرازيلي في تعزيز التعاون مع مجلس النواب المصري باعتبار ذلك أحد أهم روافد تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.