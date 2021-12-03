سيـــاســة

رئيس مجلس النواب : مصر تتعاون مع شركائها المتوسطيين من أجل صياغة رؤية تعاونية لمواجهة تغير المناخ

وتداعياته السلبية في الفضاء المتوسطي.
ياسمين فواز 12:54 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21 12:54 م, الجمعة, 3 ديسمبر 21

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ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم، كلمة أمام القمة الـ7 لرؤساء برلمانات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والمُنعقدة في بروكسل، حول موضوع: مكافحة التغيرات المُناخية في منطقة المُتوسط،

وجاء أبرز محاور كلمة رئيس مجلس النواب على النحو التالي:


خلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن قضية التغيرات المُناخية تُعد تحديًا استثنائيًّا مُتعدد الأبعاد والتداعيات،

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مؤكدًا أن مواجهته سريعًا أصبحت إلزامية في ظل الآثار السلبية والمُتلاحقة له، واستعرض سيادته، جهود الدولة المصرية في مواجهة التغيرات المُناخية والتي أولت قضية تغير المُناخ أولوية رئيسية.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية انخرطت بايجابية وكثافة في الجهد الدولي لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة،

مُشيرًا إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27خير دليل على ذلك، وعلى الصعيد الإقليمي.

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ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أن مصر تتعاون مع شركائها المتوسطيين من أجل صياغة رؤية تعاونية وإقليمية لمواجهة تغير المُناخ وتداعياته السلبية في الفضاء المتوسطي.

وفي ختام كلمته شدد رئيس المجلس على أن مواجهة التغيرات المُناخية لم تعد تحتمل التقاعس معها على كل المستويات، بل يلزمها جهد دولي وإقليمي مُستدام وعادل للتعامل الحاسم معها، داعيًا البرلمانيين إلى الإنخراط بشكل مُكثف من أجل صياغة رؤى تعاونية، وخُطط عاجلة للتعامل مع تلك الظاهرة الخطيرة.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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