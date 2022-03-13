سيـــاســة

رئيس مجلس النواب لولي عهد الكويت : لكم مكانة خاصة في قلوب المصريين

خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى دولة الكويت
ياسمين فواز 2:30 م, الأحد, 13 مارس 22 2:30 م, الأحد, 13 مارس 22

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في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى دولة الكويت، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وخلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن دولة الكويت لها مكانة خاصة في قلوب المصريين والمواقف التاريخية لكلا البلدين مع بعضهما ثابتة لا تتغير، مؤكداً على العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع كلا البلدين الشقيقين، مُشيراً إلى الرؤية المتسقة بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة تجاه القضايا العربية، وهو ما يتضح في المحافل العربية والدولية.

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من جانبه، أكد سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت على العلاقات الوثيقة التي تجمع مصر والكويت، مؤكداً على تقدير الكويت للدور المصري البناء في القضايا العربية والرغبة الكويتية في دعم هذا الدور على جميع المستويات.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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