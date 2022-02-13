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رئيس مجلس النواب لملك البحرين: مصر ملتزمة بدعم المملكة ضد كل الأخطار (صور)

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: مصر ملتزمة بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، وترفض كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية البحرينية
ياسمين فواز 9:25 م, الأحد, 13 فبراير 22 9:25 م, الأحد, 13 فبراير 22

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في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.

و أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق ومتانة العلاقات المصرية – البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات.

وشدد على تقدير الدولة المصرية لدور جلالة الملك في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي.

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كما شدد على التزام مصر بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، ورفضها التام التدخل في الشئون الداخلية البحرينية.

جانب من اللقاء

من جانبه، عبر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن تقديره لهذه الزيارة، والتي تُمثل تأكيداً على قوة وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.

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وأكد على سعي البحرين لتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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