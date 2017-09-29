رئيس مجلس النواب : رفع الدعم هو الدواء المر الذى يجب أن نتحمله

حسين رجب قال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إن رفع الدعم هو الدواء الذي يجب أن نتحمله لكي نتعافي من الأزمة الاقتصادية المتراكة، مؤكدا أن المواطن المصري قوي وقادر على تحمل الصعابجاء ذلك في حوار مطول تنشره صحيفة الأهرام في عددها الصادر اليوم الجمعة، ونقله الموقع الإلكتروني للصحيفة في

حسين رجب

قال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، إن رفع الدعم هو الدواء الذي يجب أن نتحمله لكي نتعافي من الأزمة الاقتصادية المتراكة، مؤكدا أن المواطن المصري قوي وقادر على تحمل الصعاب

جاء ذلك في حوار مطول تنشره صحيفة الأهرام في عددها الصادر اليوم الجمعة، ونقله الموقع الإلكتروني للصحيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتطرق رئيس مجلس النواب في حواره المطول، إلى عدد قضايا سياسية منها اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير وعلاقته بالإعلام والمؤامرات التي تحاك بالبرلمان

** المواطن قادر على التحمل



وفي الشأن الاقتصادي، وجه رئيس مجلس النواب، رسالة للمواطن المصري البسيط قائلا: “المواطن المصرى قوى وقادر على تحمل الصعاب وجميع المواقف، والبرلمان دوره توصيل معاناة المواطنين والتعبير عن متطلباتهم من خلال القوانين وأدوات الرقابة”.

وأضاف “أعد بأننا سنكون على قدر المسئولية لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال الأدوات التشريعية والرقابية المخولة للبرلمان، ومازلنا نطالب الحكومة بتوفير رقابة حقيقية على الأسواق منعا لجشع التجار وانفلات الأسعار”.

وحول ارتفاع أسعار المواد البترولية ، تابع “بكل صراحة، رفع الدعم هو الدواء المر الذى يجب أن نتحمله لكى نتعافى من الأزمة الاقتصادية المتراكمة والتى وضعتنا فيها سياسات سابقة، فالموازنة العامة للدولة تتحمل أعباء كثيرة بسبب دعم البنزين والسولار والغاز الطبيعى”.

وأوضح أنه “فى ظل ارتفاع عجز الموازنة كان أمرا حتميا رفع جزء من الدعم عن المحروقات”.

وتابع “على الجميع تحمل المسئولية، والتحلى بالصبر، والمواطنون يشعرون بالمشكلة ويعلمون أنه لا حلول بديلة، فقد تم تأجيل الإصلاح الاقتصادى عشرات السنوات، والمصارحة مع الشعب بحقيقة الأزمة الاقتصادية وآليات التغلب عليها، هى السبيل الوحيد لحل هذه الأزمة والخروج من هذه الضائقة الاقتصادية التى بدأت فى الانفراج بالفعل”.



** تحرير سعر الصرف كان ضروريا



وبشأنه رأيه في تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس النواب : “قرار تحرير سعر الصرف من أصعب القرارات الاقتصادية وأخطرها على الإطلاق، لما يترتب عليه من تبعات بالغة الأثر على الهيكل الاقتصادى للدولة والنواحى الاجتماعية والسياسية بصفة عامة”.

وأضاف في حواره مع صحيفة الأهرام المملوكة للدولة: “هذا القرار كان ضروريا فى الوقت الراهن، لتوحيد سعر العملة ولكسب ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ولخلق مناخ جاذب للاستثمار، والعودة إلى تثبيت سعر العملة قرار يحتاج إلى دراسة اقتصادية محضة، والأكثر صحية للاستثمار أن يتحدد سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخل من الدولة”.

وحول رأيه بشأن مؤشرات الاقتصاد المصرى، تابع “بالطبع الاقتصاد المصرى فى مرحلة بداية التعافى، وكلما تضافرت الجهود لحل هذه الأزمة سيتم التغلب عليها بشكل أسرع”.

وأوضح أن “البرلمان عليه دور، والحكومة عليها دور، والمواطن عليه دور”.

وأكد أنه “لابد من التعاون على جميع الأصعدة لتخطى هذه المرحلة”.

وقال :”هذه كلها أمور متوقعة فى أى برنامج إصلاح اقتصادى، وبإذن الله عندى أمل كبير فى تعافى الاقتصاد القومى فى أقرب وقت ممكن”.

** دستورية قرض صندوق النقد

وردا على سؤال حول دستورية الموافقة اللاحقة لالبرلمان على قرض صندوق النقد الدولى، قال رئيس مجلس النواب إن “اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى كتبت بأيادٍ مصرية، وهى عبارة عن برنامج اقتصادى تقدمت به الحكومة إلى صندوق النقد، مطالبة بتقديم تسهيلات مالية ممتدة لتحقيق هذا البرنامج، ومصر باعتبارها مساهمة فى هذا الصندوق من حقها الحصول على هذه التسهيلات مثل باقى الدول الكبرى التى قد تلجأ إلى الاقتراض”.



وأضاف “وإذا أخذت اتفاقية الصندوق على أنها اتفاقية دولية، فأى اتفاقية دولية وفقاً للدستور يجب أن تمر على المجلس للعرض والموافقة واتخاذ القرار المناسب، وإذا اعتبرتها قرضاً فالسلطة التنفيذية لا تستطيع الاقتراض قبل موافقة السلطة التشريعية، وبالتالى لا مخالفة، لأن المجلس لو رفض الاتفاقية ألزمت الحكومة بإعادة الحال إلى ما كان عليه قبلها”.

وتابع :”ولا شك أن أفضل ممارسة برلمانية كانت تقتضى أن يتم عرض الاتفاق بمجرد إبرامه على المجلس وعدم التأخير فى عرضه، وأعتقد أن هذا ما تنبهت إليه الحكومة، ولا يوجد ما يخالف الدستور فى هذه الاتفاقية حسبما وافقت عليها اللجنة التشريعية، وهى المعنية ببحث دستورية جميع الاتفاقيات الدولية”

وقال رئيس مجلس النواب : “لم يكن أمامنا خيار آخر فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الملحة، سوى وضع برنامج إصلاح اقتصادى بدلا من اللجوء إلى الاقتراض بفوائد عالية تزيد من الدين الخارجى”.



** إشكالية وزراء قانون الاستثمار



وحول رأيه بشأن الإشكالية التى وقعت بين وزراء بالحكومة فى مشروع قانون الاستثمار، قال رئيس مجلس النواب: “الاختلاف فى بعض وجهات النظر والرؤى لا يحقق شتاتا، والفلسفة الحقيقية المقصودة من قانون الاستثمار الجديد هى تلافى مشكلات البيروقراطية وإزالة المعوقات أمام المستثمر، بحيث يلجأ إلى شباك واحد لتنفيذ مشروعه الاستثمارى، والخلاف حول من يصدر اللائحة التنفيذية حُسم سريعا داخل الحكومة”.

وأضاف : “تدخلت شخصيا لحل أى إشكاليات بالاشتراك مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والوزيرعمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، وتم التوافق على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء، وأتوقع النجاح لقانون الاستثمار فى ظل وجود وزيرة مثل د. سحر نصر (وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي)”.

** تشريعات



وحول أجندة التشريعات التى ستناقش خلال دور الانعقاد القادم، قال رئيس مجلس النواب، على عبد العال، في حواره المطول مع الأهرام : “أجندة التشريعات فى دور الانعقاد القادم مليئة بالعديد من القوانين المهمة، منها قانون حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون حماية المستهلك، وقانون الإدارة المحلية، وقانون العمل، وقانون المنظمات النقابية العمالية، وقانون الشباب وغيرها”.

ومتطرقا لوجود تشريعات برلمانية فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، تابع “يوجد بالفعل فى المجلس مشروع قانون متعلق بالجريمة الإلكترونية، مقدم من أكثر من عدد من الأعضاء ومحال إلى اللجنة التشريعية لدراسته بالاشتراك مع لجنتى الدفاع والأمن القومى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات”.



وأضاف :” الحكومة أيضا تعد مشروع قانون بهذا الشأن وستقدمه إلى المجلس فور الانتهاء من صياغته، وأعتقد أنه ستكون له أولوية فى دور الانعقاد الثالث إن شاء الله”.