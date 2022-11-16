رئيس مجلس النواب المصري يبحث مع مسئول مجري مجالات التعاون المشتركة

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب – بمكتبه – لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية والوفد المرافق له .

وخلال جلسة المباحثات بين الجانبين، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق ومتانة العلاقات بين مصر والمجر والتي تشهد زخماً كبيراً ، خاصةً منذ زيارة رئيس الجمهورية إلى المجر في أكتوبر 2021 للمشاركة في القمة الثانية بين مصر وتجمع دول الفيشجراد.

كما دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي الجانب المجري إلى دفع العلاقات الثنائية قدماً في المجالات كافة، خاصة زيادة التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي بين البلدين، وزيادة حجم الاستثمارات المجرية في السوق المصرية الواعد خاصة المشروعات القومية الكبرى والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس، وكذلك التعاون في مجال الطاقة والغاز والزراعة، والسكك الحديدية، وغيرها من المجالات.

من جانبه، أكد لاسلو كوفير رئيس الجمعية الوطنية المجرية على أهمية العلاقات المجرية المصرية كونها تمتد إلى أكثر من 90 عاماً خاصةً ما تشهده حالياً هذه العلاقات من تميز في ظل العلاقات القوية بين قيادتي البلدين، داعياً إلى البناء على هذه العلاقات من أجل شراكة استراتيجية تمتد إلى المجالات كافة .. مشيراً إلى أن هناك اهتمام يوليه الجانب المجري إلى مشروعات الغاز والطاقة والمياه والزراعة مع الجانب المصري، مضيفاً أنه سوف يعمل على حث المزيد من الشركات المجرية للاستثمار في مصر وزيادة أعداد السياحة المجرية إلى مصر.

وعقب المباحثات وقع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب و لاسلو كوفير على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين برلماني البلدين من خلال الحوار والتشاور بصورة منتظمة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون والتنسيق من أجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المجر وجمهورية مصر العربية.