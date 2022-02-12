سيـــاســة

رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية البحرينية راسخة وتاريخية ونموذج يحتذى به

عقد جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية
ياسمين فواز 1:41 م, السبت, 12 فبراير 22 1:41 م, السبت, 12 فبراير 22

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التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، في مستهل زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وعقد جلسة مباحثات مُوسعة استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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جانب من لقاء رئيس مجلس النواب

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلماني، وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

من جانبها، أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.

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وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في ديسمبر الماضي.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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